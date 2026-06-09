Atelier Enfant la semaine de la laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Atelier Enfant la semaine de la laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin lundi 6 juillet 2026.
Pressy-sous-Dondin
Atelier Enfant la semaine de la laine
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 16:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Semaine de la Laine
La laine dans tous ses états !
Public enfant et ado à partir de 9 ans
Durée 2h lundi, mardi, jeudi et vendredi = 8h en tout !
C’est l’occasion de découvrir en pratique toutes les étapes de transformation de la laine lavage, filage au fuseau, teinture naturelle, et tissage !
Les enfants découvrirons les différents animaux à laine et les caractéristiques des types de laine, et nous passerons à la pratique !
Quatre ateliers de 2h pour transformer la laine lundi, mardi, jeudi et vendredi (mercredi je vous conseille la piscine de La Guiche!)
Au programme
Lundi Les animaux à laine et lavage de laine
Mardi Filage, fabriquer un fil de laine au fuseau
Jeudi Teinture naturelle teindre notre fil de laine avec les plantes du jardin
Vendredi Tissage en Rond tisser avec nos fil de laine colorés .
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier Enfant la semaine de la laine
L’événement Atelier Enfant la semaine de la laine Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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