Atelier DUO encre naturelle Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Pressy-sous-Dondin

Atelier DUO encre naturelle

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 10:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Encre de fleurs

Micro-paysages imaginaires

Atelier Adulte-Enfant à partir de 6 ans.

Durée 1h30

Découvrir les couleurs que l’on peut fabriquer avec les fleurs tinctoriales du jardin. Regarder les micro-paysages de nos jardins et murets. Dessiner avec les encres végétales. Tester différentes sortes de pinceaux et de plumes pour écrire et dessiner.

Regardons le paysage différemment, source de couleurs, de textures et d’imagination. .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier DUO encre naturelle

L’événement Atelier DUO encre naturelle Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II