Atelier enfant Tissage en rond Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Atelier enfant Tissage en rond Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin vendredi 10 juillet 2026.
Pressy-sous-Dondin
Atelier enfant Tissage en rond
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Durée 2h
Public enfant à partir de 9 ans
Atelier d’initiation au tissage en rond. Les enfants apprendront à fabriquer un cercle à tisser en bois récolté, puis iels tisseront ensuite avec les fils de leurs choix parmi des fils colorés de laine mérinos, des fils de lin colorés, de la laine cardée aux couleurs naturelles, des bandes de tissus de différentes matières pour fabriquer un tissage tout rond.
Au programme
Fabriquer un rond à tisser
Installer la chaîne sur le cadre en rond
Choisir les couleurs de la trame et tisser
Tissage créatif .
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier enfant Tissage en rond
L’événement Atelier enfant Tissage en rond Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)