Atelier enfant Tissage en rond Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Pressy-sous-Dondin

Atelier enfant Tissage en rond

Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Durée 2h

Public enfant à partir de 9 ans

Atelier d’initiation au tissage en rond. Les enfants apprendront à fabriquer un cercle à tisser en bois récolté, puis iels tisseront ensuite avec les fils de leurs choix parmi des fils colorés de laine mérinos, des fils de lin colorés, de la laine cardée aux couleurs naturelles, des bandes de tissus de différentes matières pour fabriquer un tissage tout rond.

Au programme

Fabriquer un rond à tisser

Installer la chaîne sur le cadre en rond

Choisir les couleurs de la trame et tisser

Tissage créatif .

Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier enfant Tissage en rond

L’événement Atelier enfant Tissage en rond Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)