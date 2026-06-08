DUO Feutre de laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
DUO Feutre de laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin mercredi 8 juillet 2026.
Pressy-sous-Dondin
DUO Feutre de laine
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:45:00
fin : 2026-07-08 12:15:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-13
A la découverte du feutre de laine
Durée 1h30
Public DUO adulte-enfant à partir de 6 ans
Le feutre est une technique unique qui permet de créer une surface à partir des fibres de laine, sans passer par l’étape du fil.
Venez apprendre à feutrer la laine d’alpaga et de lapin angora avec la technique de feutrage à l’eau et au savon. Chacun fabriquera un petit objet en feutre extra doux, par exemple une lanterne, une pochette, un tableau…
Partagez cette expérience et fabriquez une oeuvre en feutre en DUO adulte-enfant à partir de 6 ans.
Si vous êtes déjà venus fabriquer un objet j’aurais d’autres patrons à vous proposer maintenant que vous avez de l’expérience !
Au programme
Apprendre à feutrer à l’eau et au savon
Créer un objet en laine feutrée avec les différentes couleurs naturelles de laine d’alpaga
Intégrer des fibres de laine de lapin angora dans le feutre
Profiter d’une laine ultra douce .
Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté johanna@adnlaine.fr
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English : DUO Feutre de laine
L’événement DUO Feutre de laine Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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