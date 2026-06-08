DUO Feutre de laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Pressy-sous-Dondin

DUO Feutre de laine

Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:45:00

fin : 2026-07-08 12:15:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-13

A la découverte du feutre de laine

Durée 1h30

Public DUO adulte-enfant à partir de 6 ans

Le feutre est une technique unique qui permet de créer une surface à partir des fibres de laine, sans passer par l’étape du fil.

Venez apprendre à feutrer la laine d’alpaga et de lapin angora avec la technique de feutrage à l’eau et au savon. Chacun fabriquera un petit objet en feutre extra doux, par exemple une lanterne, une pochette, un tableau…

Partagez cette expérience et fabriquez une oeuvre en feutre en DUO adulte-enfant à partir de 6 ans.

Si vous êtes déjà venus fabriquer un objet j’aurais d’autres patrons à vous proposer maintenant que vous avez de l’expérience !

Au programme

Apprendre à feutrer à l’eau et au savon

Créer un objet en laine feutrée avec les différentes couleurs naturelles de laine d’alpaga

Intégrer des fibres de laine de lapin angora dans le feutre

Profiter d’une laine ultra douce .

Atelier ADN Laine 3189 Route de Saint-Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté johanna@adnlaine.fr

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English : DUO Feutre de laine

L’événement DUO Feutre de laine Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)