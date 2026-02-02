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Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Atelier ADN Laine

Adresse : 3189 route de Saint Bonnet

Ville : 71220 Pressy-sous-Dondin

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif enfant Tarif enfant

Pressy-sous-Dondin

Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-13

A la découverte du feutre de laine
Public enfant à partir de 9 ans
Durée 2h

Au programme
– Apprendre à feutrer à l’eau et au savon
– Intégrer des fils de laine dans le feutre
– Créer un tableau en feutre   .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03  johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora

L’événement Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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