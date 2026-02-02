Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin mercredi 8 juillet 2026.
Pressy-sous-Dondin
Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-13
A la découverte du feutre de laine
Public enfant à partir de 9 ans
Durée 2h
Au programme
– Apprendre à feutrer à l’eau et au savon
– Intégrer des fils de laine dans le feutre
– Créer un tableau en feutre .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora
L’événement Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II