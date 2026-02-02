Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Pressy-sous-Dondin

Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-13

A la découverte du feutre de laine

Public enfant à partir de 9 ans

Durée 2h

Au programme

– Apprendre à feutrer à l’eau et au savon

– Intégrer des fils de laine dans le feutre

– Créer un tableau en feutre .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora

L’événement Atelier enfant Feutrer la laine alpaga & angora Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II