Stage Laine de mouton Tri et lavage Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Stage Laine de mouton Tri et lavage Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin jeudi 25 juin 2026.
Pressy-sous-Dondin
Stage Laine de mouton Tri et lavage
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 09:00:00
fin : 2026-06-26 13:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Lavage et tri de la laine de Brebis
Stage de 8h
Vous découvrirez comment trier une toison en fonction de la qualité de la laine, puis nous procéderons au lavage de laine de brebis à petite échelle. Premières étapes indispensable avant de pouvoir réaliser vos projets de filage, de teinture ou de feutre !
Nous apprendrons à reconnaître quelques races de brebis et leur qualité de laine particulières permettant les opérations de feutrage, filage, rembourrage, vêtement, ameublement…
Nous aborderons une réflexion individuelle selon les envies de transformation de chaque participant.e reconnaître les différentes étapes de transformation (manuelle et artisanale) de la laine pour pouvoir prendre une décision d’échelle et de technique pour élaborer un produit en laine.
Si vous avez des brebis, en tant qu’éleveurs, ou en tant que particuliers, ou encore si on vous a donné une toison de brebis fraîchement récoltée, ce stage répondra à vos questions, sur la récolte de laine, le tri des toisons, le lavage manuel, les différentes qualités de laine et leurs potentiels.
Nous parlerons au besoin de la transformation éventuelle de votre laine de façon artisanale à plus grande échelle en France. .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Stage Laine de mouton Tri et lavage
L’événement Stage Laine de mouton Tri et lavage Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-06-08 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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