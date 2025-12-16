Stage de tissage écharpe ou tour de cou Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Stage de tissage écharpe ou tour de cou

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 13:00:00

fin : 2026-02-03 17:00:00

Date(s) :

2026-02-02 2026-03-12

Stage de 8h

Public adulte (à partir de 16 ans)

Apprenez à tisser une écharpe ou un tour de cou en laine mérinos. Vous ferez l’expérience du tissage sur un métier à tisser à 4 cadres et vous repartirez avec votre première écharpe !

Les métiers à tisser à pédales sont déjà préparés pour vous, il ne vous reste plus qu’à tisser et à vous amuser ! Les couleurs de la chaîne sont déjà choisies, vous pourrez choisir les couleurs de la trame et le style de motifs tout au long du tissage. Vous repartirez avec votre première écharpe !

Si le tissage vous intrigue, mais que vous n’avez pas encore trouvé le temps et l’espace pour un métier à tisser, c’est l’occasion de profiter de l’expérience du tissage sans le casse tête de monter une chaîne !

Au programme

Découvrir le tissage sur un vrai métier à tisser à 4 pédales.

Expérimenter plusieurs motifs grâce aux 4 cadres du métier.

Entrer dans le rythme du tissage !

Fabriquer une écharpe à offrir ou à vous offrir ! .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de tissage écharpe ou tour de cou

L’événement Stage de tissage écharpe ou tour de cou Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2025-12-16 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II