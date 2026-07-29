Atelier tissage en DUO adulte-enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
mercredi 29 juillet 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin
Informations pratiques
Pressy-sous-Dondin
Atelier tissage en DUO adulte-enfant
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29 18:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Tissage sur métier à pédales
Atelier Adulte-Enfant à partir de 6 ans ou enfant à partir de 9 ans
Fabriquer un tissu à nos couleurs !
Durée 1h30
Tisser à deux sur un grand métier à tisser à pédales, et se passer la navette avec le fil de laine colorée pour créer un tissu unique aux couleurs de votre DUO ! Vous pouvez venir tisser en duo avec votre enfant ou petit enfant, ça peut aussi être un duo de cousin.es ou frangin.es ! Ou encore tisser seul sur un métier à 4 pédales, à partir de 9 ans !
Venez partager un moment unique autour du tissage !
Au programme
Apprendre à tisser sur un métier à tisser à pédales
Changer de couleur quand on a envie
Essayer les différents motifs
Faire des bobines de laine colorées
Créer un tissu unique .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier tissage en DUO adulte-enfant
L’événement Atelier tissage en DUO adulte-enfant Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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