Atelier tissage en DUO adulte-enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Pressy-sous-Dondin

Atelier tissage en DUO adulte-enfant

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 18:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Tissage sur métier à pédales

Atelier Adulte-Enfant à partir de 6 ans ou enfant à partir de 9 ans

Fabriquer un tissu à nos couleurs !

Durée 1h30

Tisser à deux sur un grand métier à tisser à pédales, et se passer la navette avec le fil de laine colorée pour créer un tissu unique aux couleurs de votre DUO ! Vous pouvez venir tisser en duo avec votre enfant ou petit enfant, ça peut aussi être un duo de cousin.es ou frangin.es ! Ou encore tisser seul sur un métier à 4 pédales, à partir de 9 ans !

Venez partager un moment unique autour du tissage !

Au programme

Apprendre à tisser sur un métier à tisser à pédales

Changer de couleur quand on a envie

Essayer les différents motifs

Faire des bobines de laine colorées

Créer un tissu unique .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier tissage en DUO adulte-enfant

L’événement Atelier tissage en DUO adulte-enfant Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II