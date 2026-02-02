Atelier TATAKI-ZOME Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Informations pratiques

Pressy-sous-Dondin

Atelier TATAKI-ZOME

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:30:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Tataki-zomé

Le réalisme botanique sur tissu !

Public Adulte (à partir de 16 ans)

Durée 3h

Venez créer des motifs naturels à partir des feuilles et pétales du jardin sur du tissus en coton.

Vous découvrirez la technique d’impression botanique la plus directe l’Hapazome ou le Tataki-zomé (technique de plantes frappées). Vous découvrirez comment créer des motifs et des textures sur du tissus à l’aide de plantes à tanins. Le résultat peut être saisissant de précision.

Vous repartirez avec vos tissus créatifs !

Au programme

Identification et récolte des plantes à tanin du jardin et alentour.

Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton.

Échantillons techniques pour s’entraîner.

Composition créative .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier TATAKI-ZOME

L’événement Atelier TATAKI-ZOME Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II