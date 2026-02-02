Atelier TATAKI-ZOME Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
vendredi 7 août 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin
Informations pratiques
Pressy-sous-Dondin
Atelier TATAKI-ZOME
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:30:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Tataki-zomé
Le réalisme botanique sur tissu !
Public Adulte (à partir de 16 ans)
Durée 3h
Venez créer des motifs naturels à partir des feuilles et pétales du jardin sur du tissus en coton.
Vous découvrirez la technique d’impression botanique la plus directe l’Hapazome ou le Tataki-zomé (technique de plantes frappées). Vous découvrirez comment créer des motifs et des textures sur du tissus à l’aide de plantes à tanins. Le résultat peut être saisissant de précision.
Vous repartirez avec vos tissus créatifs !
Au programme
Identification et récolte des plantes à tanin du jardin et alentour.
Impressions de feuilles sauvages frappage délicat de plantes sur tissu de coton.
Échantillons techniques pour s’entraîner.
Composition créative .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier TATAKI-ZOME
L’événement Atelier TATAKI-ZOME Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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