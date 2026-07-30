Stage de Feutre de laine Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
samedi 22 août 2026 · Atelier ADN Laine · Pressy-sous-Dondin
Informations pratiques
Pressy-sous-Dondin
Stage de Feutre de laine
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Feutre extra doux en laine Alpaga et Angora
La laine cardée se transforme en surface
Durée 8h
Public Adulte (16 ans +)
Initiation à la technique de feutrage à l’eau et au savon. Vous apprendrez à carder et préparer la laine pour le feutre et fabriquerez une écharpe feutrée en laine d’alpaga et de lapin angora !
Une création extra douce pour vous réchauffer cet hiver. Nous travaillerons à partir des couleurs naturelles de la laine des lapins angora gris argenté et blanc, et des alpagas caramel, gris rosé, beige.
Ces laines exceptionnellement douces sont aussi d’une finesse incroyable, elles permettent donc de créer un feutre fin et très souple. Elles feutrent aussi très facilement et sont donc idéales pour un premier projet en laine feutrée !
Au programme
-Découvrir les différentes laine (brebis Mérinos, alpaga, angora) et leurs qualités respectives.
– Carder la laine et la préparer pour le feutre.
– Feutrer à l’eau et au savon.
– Intégrer de fils de laine dans le feutre pour créer un dessin, motif ou touche de couleur.
– Échantillons de feutre.
– Création d’un objet feutré écharpe extra douce. .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Stage de Feutre de laine
L’événement Stage de Feutre de laine Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-07-21 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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