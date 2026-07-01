AGENDA · Pouldreuzic
Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic
samedi 25 juillet 2026 · rue de la mairie · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Stage de couture
rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez vous essayer à la couture avec Marieke Beney , ouvert à tous. Organisé par l’association Pouldreuzic loisirs .
rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 38 15 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage de couture Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Pouldreuzic (Finistère)
- Lectures à la plage Penhors Pouldreuzic 9 juillet 2026
- Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic 11 juillet 2026
- Petit pardon de Sainte-Anne de Penhors Lieu-dit Penhors Pouldreuzic 12 juillet 2026
- Marché de producteurs Pouldreuzic 13 juillet 2026
- Visite guidée Chapelle de Penhors Pouldreuzic 13 juillet 2026