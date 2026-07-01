Stage de couture rue de la mairie Pouldreuzic

samedi 25 juillet 2026 · rue de la mairie · Pouldreuzic

Informations pratiques

Pouldreuzic

Stage de couture

rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez vous essayer à la couture avec Marieke Beney , ouvert à tous. Organisé par l’association Pouldreuzic loisirs .

rue de la mairie Espace Simone Weil Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 44 38 15 93

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English :

L’événement Stage de couture Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Destination Pays Bigouden