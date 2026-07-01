Stage de danse avec Manon Cipierre, diplômée d’État en danse contemporaine Salle des fêtes Bellefontaine

Informations pratiques

Bellefontaine

Stage de danse avec Manon Cipierre, diplômée d’État en danse contemporaine

Salle des fêtes 4263 route des fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 70 – 70 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-16 18:15:00

Date(s) :

2026-07-13

Après des années d’enseignement et de formation, Manon Cipierre tient à rassembler tout ce qu’elle aime dans ces quatre jours de stage le corps qu’on écoute, le mouvement qui libère, et la magie de ce qui naît quand on danse ensemble.

Ce stage est une invitation à retrouver de l’aisance dans son corps, une posture sereine, qui vous ressemble, et le plaisir de s’exprimer sans pré-requis techniques. Ni performance, ni compétition — juste la curiosité de sentir ce que la danse peut révéler en nous, physiquement et artistiquement.

Pour les enfants, nous construirons ensemble une création collective au fil des séances quelque chose d’unique, qui n’appartient qu’à eux, selon l’envie collective du présent.

Rendez-vous les 13, 14, 15 et 16 juillet 2026 à la salle des fêtes de Bellefontaine

Enfants 17h–18h15 À partir de 10 ans

Adultes 18h15–19h30

70€ les 4 jours .

Salle des fêtes 4263 route des fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 18 90 33

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English :

L’événement Stage de danse avec Manon Cipierre, diplômée d’État en danse contemporaine Bellefontaine a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE