STAGE DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE Thil
STAGE DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE Thil samedi 9 mai 2026.
Thil
STAGE DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE
SALLE DES FÊTES Thil Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-05-09
Eva Gallego, en partenariat avec le Foyer Rural de Thil, organise des stages ou plutôt des ateliers de découverte du théâtre !
Théâtre & Marionnettes
Samedis 9 Mai & 20 Juin
De 10h00 à 11h30
Marionnettes en famille (pour les enfants de 3 à 6 ans), avec Geneviève Chegaray.
De 14h00 à 16h00
Stage de théâtre pour enfants (de 6 à 10 ans).
De 16h00 à 18h00
Stage de théâtre pour les pré-ados et ados.
De 18h30 à 20h30
Stage de théâtre pour adultes.
Dimanches 10 Mai & 14 Juin
De 10h00 à 11h30
Stage de théâtre en famille. 20 .
SALLE DES FÊTES Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie evamgago@hotmail.com
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English :
Eva Gallego, in partnership with the Foyer Rural de Thil, is organizing courses or rather workshops to discover theater!
L’événement STAGE DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE Thil a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE