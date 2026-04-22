Thil

STAGE DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE

SALLE DES FÊTES Thil Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-05-09

Eva Gallego, en partenariat avec le Foyer Rural de Thil, organise des stages ou plutôt des ateliers de découverte du théâtre !

Théâtre & Marionnettes

Samedis 9 Mai & 20 Juin

De 10h00 à 11h30

Marionnettes en famille (pour les enfants de 3 à 6 ans), avec Geneviève Chegaray.

De 14h00 à 16h00

Stage de théâtre pour enfants (de 6 à 10 ans).

De 16h00 à 18h00

Stage de théâtre pour les pré-ados et ados.

De 18h30 à 20h30

Stage de théâtre pour adultes.

Dimanches 10 Mai & 14 Juin

De 10h00 à 11h30

Stage de théâtre en famille. 20 .

SALLE DES FÊTES Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie evamgago@hotmail.com

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English :

Eva Gallego, in partnership with the Foyer Rural de Thil, is organizing courses or rather workshops to discover theater!

L’événement STAGE DE DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE Thil a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE