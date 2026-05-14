Stage de dessin : Carnet de voyage ! Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 10:00 – 17:00

Gratuit : non 250 € les 5 jours / 130 € les 5 demi-journées / 35 € la demi-journée Le prix de l’entrée des musées, consommations aux guinguettes… n’est pas compris dans le tarif du stage. Tout public

Programme« Havres de verdure et voyage artistique le long de la ligne verte »Pendant cinq jours, votre carnet de voyage vous guidera à travers des lieux insolites où nature, patrimoine et création se rencontrent harmonieusement.Des atmosphères exotiques et apaisantes du Jardin de l’île de Versailles et des bords de l’Erdre, avec ses paysages japonais et ses guinguettes, à la poésie des architectures de verre des Serres du jardin des plantes et leurs luxuriantes végétations… chaque étape invite au dépaysement et à l’observation sensible. Vous explorerez également le charme industriel de l’ancien chantier naval des machines de l’île, les perspectives majestueuses du jardin extraordinaire avec sa vue dégagée sur l’île de Nantes, ou encore les abords bourdonnant de passage des remparts du château des Ducs de Bretagne, ponctuées d’art contemporain et de vues sur de superbes architectures.Le parcours s’enrichit de pauses culturelles inspirantes au détour de nos errances artistiques le long du voyage à Nantes.À chaque étape, le dessin sur le vif devient un moyen d’explorer ces lieux autrement, de capter une lumière, une ambiance, un détail. Vous aurez également l’occasion, au fil de ces temps de partage, d’explorer votre carnet comme un véritable médium d’apprentissage et de recherche personnelle, afin d’affiner votre sens de la composition et de développer votre regard.Les techniques seront abordées de manière complémentaire, adaptées à vos niveaux respectifs. L’aquarelle permettra de travailler les lavis, les dégradés, la gestion de l’eau et des réserves, ainsi que les superpositions par glacis. Le dessin au crayon servira à construire la composition, poser les proportions et les lignes de force, tandis que le liner viendra affirmer le trait, jouer sur les contrastes, les motifs et les valeurs. Les crayons de couleur permettront d’enrichir les harmonies chromatiques, de moduler les textures et de renforcer certains volumes. Les collages vous permettront également d’explorer la composition et de de garder des traces de ces journées partagées.L’accent sera mis sur l’articulation entre techniques sèches et humides, la hiérarchisation des plans, la simplification des formes et la lecture des valeurs, afin de développer une écriture graphique cohérente, sensible et maîtrisée.Ce stage est une invitation à regarder, ressentir et traduire sur le papier vos ressentis des lieux. Il vous permettra sans doute de redécouvrir certains lieux accueillants proches de la ville de Paris.Entre jardins secrets, perspectives grandioses et trésors artistiques, vivez une expérience immersive où le regard s’affine autant que le geste, dans une atmosphère conviviale et inspirante.Le programme pourra être modulé dans les mois suivants, selon les conditions météorologiques et le nombre de participants. Le repas du midi n’est pas compris, vous pourrez soit amener un repas, soit l’acheter sur place. Pensez au fait qu’il pourrait y avoir quelques petits frais supplémentaires si, par exemple, nous nous posons à la terrasse d’un café.Un bilan des réalisations serait fait en fin de journée pour ceux qui le souhaitent???? Plus d’informations, liste de matériel à prévoirCours dirigés par Capucine Beck9 stagiaires maximum. Ados et adultes à partir de 13 ans. Tous niveaux

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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