Stage de dessin : Les drapés Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes
Stage de dessin : Les drapés Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes lundi 6 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 10:00 – 16:30
Gratuit : non 130 € les deux jours / 65 € une journée 10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveauxAdos et adultesCours dirigé par Joshua Deviennele 6 juillet uniquement 65€ / les deux jours 130€Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Adulte
Programme????1er jour : Études d’après des drapés installés dans l’atelier????2e jour : Études d’après photos, d’une configuration sur modèle ou d’une peinture/dessin déjà existantDans un premier temps, Joshua vous fera une présentation des 7 configurations de drapés puis vous fera une démonstration de 20min pendant laquelle il vous expliquera vos objectifs, en particulier concernant la construction du dessin:1 : formes principales/synthétiques2 : définition des formes et ajout des masses d’ombres3 : terminer le rendu du dessinDans ce stage vous entendrez parler de pleins et déliés, formes et contre formes, gestes, lignes de force et rythmes, taille et utilisation de la pierre noire.
Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200
Atelier d’arts à Nantes – Cours et stages de dessin et peinture à Nantes
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