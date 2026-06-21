Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay Saint-Lambert-des-Levées Saumur
Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay Saint-Lambert-des-Levées Saumur mardi 7 juillet 2026.
Saumur
Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 50 – 50 – 100 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-07
Un stage de dessin-peinture sur le thème du portrait vous est proposé avec Joëlle Delaunay.
Un visage raconte une histoire… Venez apprendre à la révéler en dessin et en peinture ! .
L’Association Merveilles vous propose un stage de deux journées d’atelier autour du portrait, et autres selon vos envies.
Apprendre à observer, comprendre les proportions, saisir une expression, révéler une personnalité…
Au cours de ce stage, chacun avance à son rythme grâce à un accompagnement personnalisé et progressif
– Tous niveaux
– Travail sur une ou deux journées
– Dessin, fusain, crayons, peinture acrylique et autres techniques couleurs
– Possibilité d’apporter ses propres modèles photographiques
Au programme
– Choix du sujet et composition
– Construction du visage
– Étude des volumes et des valeurs
– Couleurs et interprétation personnelle
– Développement de sa sensibilité artistique
Matériel venez avec votre matériel habituel de dessin et de peinture, quelques feuilles de qualité, éventuellement une toile, ainsi que vos photos-modèles préférées.
Pensez à apporter votre pique-nique (possibilité de déjeuner sur place), pour partager une journée conviviale et créative !
Venez explorer l’art du portrait et donner vie à vos modèles !
PRECISIONS HORAIRES
Du mardi 7 au mercredi 8 juillet 2026 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. .
Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 04 16 33 40 infosmerveilles@gmail.com
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English :
A drawing and painting workshop on the theme of portraiture is being offered by Joëlle Delaunay.
L’événement Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay Saumur a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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