Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay Saint-Lambert-des-Levées Saumur

Saumur

Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-07

Un stage de dessin-peinture sur le thème du portrait vous est proposé avec Joëlle Delaunay.

Un visage raconte une histoire… Venez apprendre à la révéler en dessin et en peinture ! .

L’Association Merveilles vous propose un stage de deux journées d’atelier autour du portrait, et autres selon vos envies.

Apprendre à observer, comprendre les proportions, saisir une expression, révéler une personnalité…

Au cours de ce stage, chacun avance à son rythme grâce à un accompagnement personnalisé et progressif

– Tous niveaux

– Travail sur une ou deux journées

– Dessin, fusain, crayons, peinture acrylique et autres techniques couleurs

– Possibilité d’apporter ses propres modèles photographiques

Au programme

– Choix du sujet et composition

– Construction du visage

– Étude des volumes et des valeurs

– Couleurs et interprétation personnelle

– Développement de sa sensibilité artistique

Matériel venez avec votre matériel habituel de dessin et de peinture, quelques feuilles de qualité, éventuellement une toile, ainsi que vos photos-modèles préférées.

Pensez à apporter votre pique-nique (possibilité de déjeuner sur place), pour partager une journée conviviale et créative !

Venez explorer l’art du portrait et donner vie à vos modèles !

PRECISIONS HORAIRES

Du mardi 7 au mercredi 8 juillet 2026 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. .

Saint-Lambert-des-Levées 57 bis rue du Bois Barbot Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 04 16 33 40 infosmerveilles@gmail.com

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English :

A drawing and painting workshop on the theme of portraiture is being offered by Joëlle Delaunay.

L’événement Stage de dessin peinture avec Joëlle Delaunay Saumur a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME