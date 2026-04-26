STAGE DE FOOTBALL STADE DU LYCÉE Bagnères-de-Luchon
STAGE DE FOOTBALL STADE DU LYCÉE Bagnères-de-Luchon lundi 20 juillet 2026.
Bagnères-de-Luchon
STAGE DE FOOTBALL
STADE DU LYCÉE Rue Ramon Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:30:00
fin : 2026-08-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Proposé par le Bagnères Luchon Sport et animé par un entraîneur diplômé UEFA A.
Perfectionnement individuel du joueur de 7 à 18 ans.
Ouvert à tous, réservation obligatoire.
Séance de 1h30 par jour.
Formule semaine possible 15 .
STADE DU LYCÉE Rue Ramon Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie guillaumemichautmail@gmail.com
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English :
Organized by Bagnères-Luchon Sport and led by a UEFA A-certified coach.
Individual skill development for players ages 7 to 18.
L’événement STAGE DE FOOTBALL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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