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STAGE DE FOOTBALL STADE DU LYCÉE Bagnères-de-Luchon

STAGE DE FOOTBALL STADE DU LYCÉE Bagnères-de-Luchon lundi 20 juillet 2026.

Lieu : STADE DU LYCÉE

Adresse : Rue Ramon

Ville : 31110 Bagnères-de-Luchon

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif enfant

Bagnères-de-Luchon

STAGE DE FOOTBALL

STADE DU LYCÉE Rue Ramon Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:30:00
fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Proposé par le Bagnères Luchon Sport et animé par un entraîneur diplômé UEFA A.
Perfectionnement individuel du joueur de 7 à 18 ans.
Ouvert à tous, réservation obligatoire.
Séance de 1h30 par jour.
Formule semaine possible 15  .

STADE DU LYCÉE Rue Ramon Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   guillaumemichautmail@gmail.com

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English :

Organized by Bagnères-Luchon Sport and led by a UEFA A-certified coach.
Individual skill development for players ages 7 to 18.

L’événement STAGE DE FOOTBALL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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