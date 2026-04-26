STAGE DE FOOTBALL STADE DU LYCÉE Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

STAGE DE FOOTBALL

STADE DU LYCÉE Rue Ramon Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:30:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Proposé par le Bagnères Luchon Sport et animé par un entraîneur diplômé UEFA A.

Perfectionnement individuel du joueur de 7 à 18 ans.

Ouvert à tous, réservation obligatoire.

Séance de 1h30 par jour.

Formule semaine possible 15 .

STADE DU LYCÉE Rue Ramon Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie guillaumemichautmail@gmail.com

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English :

Organized by Bagnères-Luchon Sport and led by a UEFA A-certified coach.

Individual skill development for players ages 7 to 18.

L’événement STAGE DE FOOTBALL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE