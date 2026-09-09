Stage de football Fundacion Real Madrid Clinics à l’Avant Garde Caen Football Avant Garde Caen Football Caen

Informations pratiques

Caen

Stage de football Fundacion Real Madrid Clinics à l’Avant Garde Caen Football

Avant Garde Caen Football 8 Boulevard Maréchal Juin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-10-19 09:30:00

fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Stage de football Avant Garde Caen Football x Fundacion Real Madrid Clinics organisé par KB

Du 19 au 23 octobre 2026, venez vivre 5 jours de football inoubliables encadrés par des coachs diplômés et passionnés !

Au programme fun, progression technique, valeurs du sport et une expérience unique.

Stage de football Avant Garde Caen Football x Fundacion Real Madrid Clinics organisé par KB

Du 19 au 23 octobre 2026, venez vivre 5 jours de football inoubliables encadrés par des coachs diplômés et passionnés !

Au programme fun, progression technique, valeurs du sport et une expérience unique.

• 5 jours de stages exceptionnels,

• Ouvert à tous, filles et garçons, de 7 à 16 ans

• Licenciés ou non, de tout niveau

• Equipement Adidas premium 6 articles (kit, ballon, gourde, sac…)

• Repas du midi inclus

• Méthodologie de la Fundacion Real Madrid Clinics,

S’inscrire https://frmclinics.fr/stage-football-2026/france/clinics/avant-garde-caen-football-19.10.2026-23.10.2026

Inscription avant le 4 octobre ! N’attendez plus et réservez dès maintenant votre place ! .

Avant Garde Caen Football 8 Boulevard Maréchal Juin Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 02 38 44 54 info-fr@frmclinics.com

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English : Stage de football Fundacion Real Madrid Clinics à l’Avant Garde Caen Football

Avant Garde Caen Football x Fundacion Real Madrid Clinics football camp, organised by KB

From 19 to 23 October 2026, come and enjoy five unforgettable days of football under the guidance of qualified and passionate coaches!

On the programme: fun, technical development, sporting values and a uniq…

L’événement Stage de football Fundacion Real Madrid Clinics à l’Avant Garde Caen Football Caen a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Caen la Mer