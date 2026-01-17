Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer

Stage de Funboat (8-10 ans) Domaine de Beg Porz

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-07-20 09:30:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

2026-07-20

Un engin très ludique pour prendre goût à la glisse et se familiariser au catamaran.

Stage le matin, de 9h30 à 12h30 OU l’après-midi de 14h à 17h. .

Lieu-dit Beg Porz Domaine maritime de Beg Porz Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 71 07 98

