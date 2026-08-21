STAGE DE MISE EN SCÈNE Théâtre du Rond Point Valréas
samedi 5 décembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas
Informations pratiques
Valréas
STAGE DE MISE EN SCÈNE
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 100 EUR
INSCRIPTION AU STAGE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05
À partir de 12 ans
Intervenant Bryce Quétel Metteur en scène Comédien
Objectif Tout le monde peut mettre en scène et faire du Théâtre !
.
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
%C0 Ages 12 and up
Instructor: Bryce Qu%E9tel Director and Actor
Objective: Anyone can direct and perform in theater!
L’événement STAGE DE MISE EN SCÈNE Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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