STAGE DE MISE EN SCÈNE Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

STAGE DE MISE EN SCÈNE

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 100 EUR

INSCRIPTION AU STAGE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

À partir de 12 ans

Intervenant Bryce Quétel Metteur en scène Comédien

Objectif Tout le monde peut mettre en scène et faire du Théâtre !

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Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

%C0 Ages 12 and up

Instructor: Bryce Qu%E9tel Director and Actor

Objective: Anyone can direct and perform in theater!

L’événement STAGE DE MISE EN SCÈNE Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes