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AGENDA · Valréas

STAGE DE MISE EN SCÈNE Théâtre du Rond Point Valréas

samedi 5 décembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théâtre du Rond Point
Adresse
21, rue du Berteuil
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
100 INSCRIPTION AU STAGE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Valréas

STAGE DE MISE EN SCÈNE

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 100 EUR

INSCRIPTION AU STAGE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-05

À partir de 12 ans
Intervenant Bryce Quétel Metteur en scène Comédien
Objectif Tout le monde peut mettre en scène et faire du Théâtre !
  .

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

%C0 Ages 12 and up
Instructor: Bryce Qu%E9tel Director and Actor
Objective: Anyone can direct and perform in theater!

L’événement STAGE DE MISE EN SCÈNE Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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