Stage de modelage : visages et masques, EESAB-site de Rennes, Rennes
mardi 27 octobre 2026 · EESAB-site de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Stage de modelage : visages et masques 27 – 29 octobre EESAB-site de Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T13:00:00+01:00 – 2026-10-27T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T13:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Accessoire de théâtre, de rituels ou simple ornement, le masque est présent sur tous les continents. A l’origine en cuir ou en bois, il est rapidement sorti de son contexte scénique pour devenir un genre sculptural à part entière. Son champ d’expression est très large, allant du minimalisme au raffinement le plus baroque.
Dans le cadre de ce stage, il servira de point de départ pour explorer le visage humain et ses possibilités grâce au grès, ce matériau offrant toutes les possibilités de modelage et d’expressions.
Ce stage est à la fois un temps d’exploration technique, et une possibilité d’expression créative autour du masque et du visage
Les masques pourront être peints à l’engobe afin d’approfondir la technique du décor (pas de cuisson).
École des Beaux-arts de Bretagne
Mardi 27, mercredi 28 octobre (13h00-18h00) et jeudi 29 octobre (13h-17h)
Inscription à partir du 14 septembre
EESAB-site de Rennes 34 rue Hoche, 35000 Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eesab.fr/rennes/modelage-visages-et-masques/ »}]
3 jours autour du grès techique loisir
Julien Vogel
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes], Atelier solidaire, Rennes 10 septembre 2026
- Formation mécanique vélo [Portes Ouvertes] Atelier solidaire Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique, Bibliothèque Villejean, Rennes 10 septembre 2026
- Café numérique Bibliothèque Villejean Rennes 10 septembre 2026
- « Les Sarah sont dans la place », vous proposent Place Sarah Bernhardt Rennes 10 septembre 2026