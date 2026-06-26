Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton dimanche 12 juillet 2026.

Stage de Musique Ancienne – « Israël en Égypte » : À la Croisée des Mondes Église Saint Martin de Tours Betton Dimanche 12 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Les stagiaires, accompagné·es par les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes proposent un programme varié autour de l’oeuvre « Israël en Égypte » (chant, violon, viole, traverso, orgue et clavecin)

Académie de Musique Ancienne – concert de clôture

Après trois jours de répétitions, les stagaires présentent les oeuvres oeuvres abordées en petit et en grand ensemble : Telemann, Sandrin, Dowland et bien sûr Haendel.

L’entrée est libre, la participation aussi !

Tous les étés depuis 5 ans, les solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes animent un stage de musique ancienne pour les musicien·e·s amateures d’ici et d’ailleurs.

Autour de l’œuvre de Haendel « Israel in Egypt », les musiciennes proposent cette année de travailler un répertoire mixte, au carrefour de l’Orient et de l’Occident baroques, à la croisée des chemins.

Autour des thèmes du voyage et de l’exil, de l’échange et de l’accueil, ce sera l’occasion de travailler des œuvres en lien avec la musique de Haendel et son oratorio.

La musique cite et emprunte, elle tire ses origines du passé, et c’est le mélange et la rencontre qui permettent la création de pièces toujours nouvelles, dans un avenir vivant.

Contact : 07 74 86 68 16, [ensemblebaroquederennes@gmail.com](mailto:ensemblebaroquederennes@gmail.com), [http://www.lapiequijoue.sitew.com](http://www.lapiequijoue.sitew.com)

L’Ensemble Baroque de Rennes fait partie des projets variés de La Pie qui Joue. La Pie qui Joue, c’est une compagnie composée de musiciennes professionnelles, bien sûr, mais c’est aussi cette petite voix qui sommeille en chacun, chacune de nous. Cette petite voix qui a les oreilles ouvertes, qui a soif de partage et de curiosité, cette petite voix qui aime chanter, danser et rencontrer des histoires.

Ces histoires peuvent être anciennes, mais elles résonnent parfois étonnament bien avec nos aujourd’huis, elles se déplacent, se transforment. Ces musiques sont parfois l’occasion d’une solitude, parfois l’opportunité de rencontres. On peut parler, on peut chanter, on peut écouter, rêver, s’assoupir, s’oublier…ensemble ou à côté seulement, pour un temps ou pour longtemps.

Nous sommes des artistes et musiciennes, de Bretagne, de France, d’Angleterre, d’Espagne… et jouons pour tous les publics, en France et en Europe. Nous jouons pour dépasser les frontières temporelles et sociales, et démonter les préconçus culturels, les a priori autour de la musique classique et des lieux culturels.

L’égalite entre les personnes, sans distinction de genre, d’origine ou d’âge est au cœur de notre rapport au public. Les espaces et les programmes sont adaptés, en fonction des lieux et pour les personnes qui nous écoutent et participent à nos concerts ou spectacles. Vous trouverez dans nos choix musicaux et dans notre pratique un engagement fort en faveur du respect humain et des mémoires historiques.

En 2016, nous avons initié le projet de L’Ensemble Baroque de Rennes, qui joue sur instruments authentiques et s’attache à faire entendre les œuvres connues et méconnues du répertoire baroque, du XVIème siècle au XVIIème siècle. Les Autres Regards dévoilent des projets croisés, alliant la musique baroque à d’autres esthétiques comme la danse, la musique traditionnelle ou l’improvisation contemporaine…

Il s’agit avant tout de partager les clés de la musique baroque et des arts qu’elle rencontre, afin déprouver une langue de sons, composée pour l’âme et le corps, une « médecine de l’âme ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-12T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-12T19:30:00.000+02:00

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ensemblebaroquederennes@gmail.com

Église Saint Martin de Tours Place de l’église 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine



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