Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville

Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Route de Veulettes Cany-Barville lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Route de Veulettes

Adresse : Piscine de la Vallée

Ville : 76450 Cany-Barville

Département : Seine-Maritime

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Cany-Barville

Stage de natation enfant Piscine de la Vallée

Route de Veulettes Piscine de la Vallée Cany-Barville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20

L’inscription aux stages de natation enfants sont ouverts !
Tout au long des mois de juillet et août la piscine de la Vallée à Cany-Barville propose des stages de natation à la semaine pour les enfants à partir de 5 ans.
Les stages se dérouleront du lundi au vendredi, pour les débutants comme pour les expérimentés.
Pour réserver ou obtenir des renseignements merci de contacter la piscine de la Vallée.   .

Route de Veulettes Piscine de la Vallée Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 91 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de natation enfant Piscine de la Vallée

L’événement Stage de natation enfant Piscine de la Vallée Cany-Barville a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

À voir aussi à Cany-Barville (Seine-Maritime)