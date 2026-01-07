Stage de natation Savoir nager Salle Omnisports Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Stage de natation Savoir nager

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:45:00

fin : 2026-08-14 15:30:00

Date(s) :

2026-07-06

VENEZ APPRENDRE À NAGER À PLOUESCAT

Stage savoir nager 6-12 ans sur 2 semaines 14h45-15h30.

Obligatoire 10 séances 2 semaines pour pouvoir bénéficier du tarif subventionné.

Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique apprentissage du déplacement dans l’eau et de l’immersion.

Tenue adaptée maillot de bain.

Cours du lundi au vendredi de 14h45 à 15h30.

Lieu salle omnisports derrière la poste. .

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25

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English :

L’événement Stage de natation Savoir nager Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX