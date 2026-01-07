Stage de natation Savoir nager Salle Omnisports Plouescat
lundi 6 juillet 2026 · Salle Omnisports · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Stage de natation Savoir nager
Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:45:00
fin : 2026-08-14 15:30:00
Date(s) :
2026-07-06
VENEZ APPRENDRE À NAGER À PLOUESCAT
Stage savoir nager 6-12 ans sur 2 semaines 14h45-15h30.
Obligatoire 10 séances 2 semaines pour pouvoir bénéficier du tarif subventionné.
Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique apprentissage du déplacement dans l’eau et de l’immersion.
Tenue adaptée maillot de bain.
Cours du lundi au vendredi de 14h45 à 15h30.
Lieu salle omnisports derrière la poste. .
Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25
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English :
L’événement Stage de natation Savoir nager Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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