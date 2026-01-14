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Stage de peinture acrylique Vive l’abstrait Guérande

Stage de peinture acrylique Vive l’abstrait Guérande samedi 11 juillet 2026.

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guérande

Stage de peinture acrylique Vive l’abstrait

Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Une journée pour se consacrer à la pratique de la peinture acrylique. 
Vous travaillerez d’après photo, sur un support toilé. Vous verrez comment préparer correctement son support et poser son esquisse avant de passer à la peinture. 
La thématique pour cette journée sera Vive l’abstrait . 

Matériel non fourni (pour les personnes qui souhaitent juste s’initier à une technique et qui ne sont pas équipées en matériel, un supplément tarifaire pourra être appliqué pour que le matériel soit entièrement fourni pour la séance). 
Prévoir son pique-nique. 
Pour adultes et adolescents (à partir de 16 ans). Tous les niveaux sont les bienvenus. 
Maximum 5 participants.   .

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 81 55 06 20  contact@nadejart.fr

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English :

L’événement Stage de peinture acrylique Vive l’abstrait Guérande a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44

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