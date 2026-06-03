Stage de peinture Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS
Stage de peinture Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS lundi 6 juillet 2026.
L’atout de ce stage de peinture est de
laisser une grande place à l’expression de votre créativité et de créer
quelque chose de vos propres mains dont vous serez fier.e.s. De plus,
vous partagerez un moment convivial avec Avec d’autres gens passionnés, dans une ambiance conviviale.
Tout le matériel est fourni.
Renseignements au 01 45 82 14 19.
Pas besoin de savoir peindre ou dessiner ! Nous vous proposons de franchir le pas et de découvrir une méthode d’accès facile à la peinture. Du matériel à utiliser, des erreurs à ne pas commettre, en passant par des trucs et astuces de professionnels, vous découvrirez une méthode pédagogique qui vous séduira !
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
Coût du stage : En fonction du QF.
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T16:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T16:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T16:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T16:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T16:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS
http://ligueparis.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/
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