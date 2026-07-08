Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Morlaix
samedi 11 juillet 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops
18 Rue de Brest Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez expérimenter la fabrication de poteries au tour de potier, lors de deux séances au sein de l’atelier. Que vous soyez débutant, ou déjà initié, Elen vous guidera dans les étapes qui vont de la balle d’argile à l’objet progressivement monté au tour. Quelques semaines plus tard, vous viendrez chercher vos productions cuites et émaillées. .
18 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 47 66 98 04
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English :
L’événement Stage de poterie au tour à l’Atelier Lithops Morlaix a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX
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