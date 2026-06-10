Animation famille Ecume de papier 4 ans et + La Virgule Morlaix vendredi 10 juillet 2026.

Morlaix

Animation famille Ecume de papier 4 ans et +

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:30:00

fin : 2026-07-10 11:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Tout l’été, profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.

Les mercredis et vendredis de 10h30-11h45

Réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation famille Ecume de papier 4 ans et + Morlaix a été mis à jour le 2026-06-10 par OT BAIE DE MORLAIX