Animation famille Ecume de papier 4 ans et + La Virgule Morlaix
Animation famille Ecume de papier 4 ans et + La Virgule Morlaix vendredi 10 juillet 2026.
Morlaix
Animation famille Ecume de papier 4 ans et +
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:30:00
fin : 2026-07-10 11:45:00
Date(s) :
2026-07-10
Tout l’été, profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.
Les mercredis et vendredis de 10h30-11h45
Réservation obligatoire GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English :
L’événement Animation famille Ecume de papier 4 ans et + Morlaix a été mis à jour le 2026-06-10 par OT BAIE DE MORLAIX
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