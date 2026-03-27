Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 08:30 – 19:00

Gratuit : non 14 tarifs différents en fonction des revenus. 14 tarifs différents en fonction des revenus.Pour connaître votre tarif envoyez un mail avec votre avis d’imposition ainsi que le prénom et l’âge de votre enfant : momnantes@momartre.com Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 11

ON FAIT QUOI ?Chaque semaine, les enfants réalisent des projets avec des artistes professionnel.les et nos animateur.ices. Retrouvez aussi des temps libres, des jeux, un déjeuner (chacun.e rapporte son repas) et un goûter (fourni par l’équipe). Nous clôturons la semaine en grande pompe avec un Aper’Expo présentant les réalisations des enfants ! LES ATELIERSAtelier cyanotype avec Pierre Leray – 10h-12hA l’aire du numérique où l’image est plus que présente, les enfants vont découvrir un nouveau procédé photographique ! Pierre Leray, photographe les initiera au cyanotype.Atelier « château pas si fort » avec Tom – 14h-16hEt si on construisait un château à Môm’Nantes? Un lieu où tout le monde pourrait se sentir bien, où on inventerait des règles qui nous appartiennent et dont on ferait ce qu’on veut. C’est ce que Tom propose aux enfants sur cette semaine de stage. COMMENT S’INSCRIRE ?Cette semaine, nous ouvrons exceptionnellement l’inscription à la journée. Vous pouvez donc inscrire vos enfants sur une à quatre journées. L’inscription pour une demi-journée est toujours possible. Merci de nous préciser les dates auxquelles vous souhaitez inscrire vos enfants.Pour une première inscription :- Téléchargez et remplissez le dossier d’inscription sur www.momartre.net.- Joignez-y votre avis d’imposition et une copie des vaccins de(s) enfant(s) inscrit.es.- Transmettez le tout dans un seul pdf, ou en format physique directement à l’antenne.- À la réception, nous vous confirmons la pré-inscription et le tarif.- L’inscription est complète après le règlement du stage.ATTENTION :- Merci de ne pas effectuer de paiement via hello-asso sans avoir consulté l’équipe, au risque de voir votre inscription refusée.- Après réception du paiement, toute inscription sera confirmée et définitive. CONTACT150 rue des pavillons – 44100 Nantes07 69 67 57 56 / 09 80 96 04 54momnantes@momartre.com

Môm’Nantes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

09.80.96.04.54



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