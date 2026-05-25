Stage de Qi Gong et Tai Chi Parc de Procé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 09:30 – 12:30

Gratuit : non 35 € la demi-journée / 60 € la journée Adulte, Etudiant, Senior

Découvrez la pratique du Qi Gong & du Tai Chi dans la Nature, un espace propice à l’écoute et au ressenti. Il s’agit de 2 méthodes asiatiques qui prônent le bien être du corps & de l’esprit.Programme :• Qi Gong dynamique & méditatif (matin)• pause déjeuner (pique-nique)• Tai Chi débutant & avancé (après-midi)Informations :Lieu : Le stage se déroulera entre le parc de Procé et le Val de Chézine / Plus de précision à l’inscriptionHoraires : 09h30-12h30 & 13h30-16h30Possibilité de suivre le stage à la journée ou demi-journéeLe stage est ouvert à tou.te.s !Ce stage est organisé par l’association « Yuan Source » et animé par Frédéric Sourice

Parc de Procé Nantes 44000

0689381512



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