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Stage de Qi Gong et Tai Chi Parc de Procé Nantes

Stage de Qi Gong et Tai Chi Parc de Procé Nantes

Stage de Qi Gong et Tai Chi Parc de Procé Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Parc de Procé

Adresse : 44 Rue des Dervallières, 44000 Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 09:30

Tarif : 35 € la demi-journée / 60 € la journée

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 09:30 – 12:30
Gratuit : non 35 € la demi-journée / 60 € la journée Adulte, Etudiant, Senior 

Découvrez la pratique du Qi Gong & du Tai Chi dans la Nature, un espace propice à l’écoute et au ressenti. Il s’agit de 2 méthodes asiatiques qui prônent le bien être du corps & de l’esprit.Programme :• Qi Gong dynamique & méditatif (matin)• pause déjeuner (pique-nique)• Tai Chi débutant & avancé (après-midi)Informations :Lieu : Le stage se déroulera entre le parc de Procé et le Val de Chézine / Plus de précision à l’inscriptionHoraires : 09h30-12h30 & 13h30-16h30Possibilité de suivre le stage à la journée ou demi-journéeLe stage est ouvert à tou.te.s !Ce stage est organisé par l’association « Yuan Source » et animé par Frédéric Sourice

Parc de Procé Nantes 44000
0689381512


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