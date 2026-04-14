Stage de rap, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes
Stage de rap, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes mardi 21 avril 2026.
Stage de rap 21 – 24 avril Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00
Vilmos propose des stages de rap explorant la fusion entre hip-hop, rap et rock, avec un focus sur des textes engagés et des performances live énergiques.
Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « vilmos.ok@gmail.com »}]
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