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Stage de rap, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

Stage de rap, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes

Stage de rap, Maison des Habitants et du Citoyen, Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Maison des Habitants et du Citoyen

Adresse : 1 Sq. des Lauriers - Michelle Palas, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : Gratuit

Stage de rap 21 – 24 avril Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Vilmos propose des stages de rap explorant la fusion entre hip-hop, rap et rock, avec un focus sur des textes engagés et des performances live énergiques.

Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « vilmos.ok@gmail.com »}]
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