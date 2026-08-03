Informations pratiques

Crozon

Stage de survie

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Êtes-vous prêt à survivre ?

S’orienter en pleine nature, allumer un feu, construire un abri, trouver de l’eau en milieu sauvage ou fabriquer des outils, cela vous semble-t-il familier ou plutôt impensable ? Après notre stage de survie, tout cela vous semblera aussi simple qu’acheter un croissant.

Nous vous fournirons toutes les compétences et astuces nécessaires pour optimiser vos chances de survie. Rejoignez-nous pour un stage de survie ludique et instructif à Crozon.

Sur réservation uniquement .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 43 30 03 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage de survie Crozon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime