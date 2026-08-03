Stage de survie Crozon
samedi 8 août 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Stage de survie
Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Êtes-vous prêt à survivre ?
S’orienter en pleine nature, allumer un feu, construire un abri, trouver de l’eau en milieu sauvage ou fabriquer des outils, cela vous semble-t-il familier ou plutôt impensable ? Après notre stage de survie, tout cela vous semblera aussi simple qu’acheter un croissant.
Nous vous fournirons toutes les compétences et astuces nécessaires pour optimiser vos chances de survie. Rejoignez-nous pour un stage de survie ludique et instructif à Crozon.
Sur réservation uniquement .
Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 43 30 03 50
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English :
L’événement Stage de survie Crozon a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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