Crozon

Balades contées Maison des Minéraux

Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:15:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Ouvrir une parenthèse magique et enchantée

Secrets de vagues / Avec la conteuse, suivons les korrigans sur les chemins de sable, vers ce bout de terre où le ciel et la dune se fondent dans la mer.

Ici la légende se lit sur les rochers, s’entend dans le vent, et les vagues chantent à l’infini les voyages lointains et les amours passés des morganezed.

2h30

Sur réservation au 02.98.27.19.73 .

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 19 73

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English :

L’événement Balades contées Maison des Minéraux Crozon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime