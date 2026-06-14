STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE Béziers
STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE Béziers lundi 6 juillet 2026.
Béziers
STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE
29 avenue Saint Saëns Béziers Hérault
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
À partir de la pièce Petit à petit , les enfants créeront un spectacle autour de leurs rêves, de leurs envies et de leur regard sur le monde.
À partir de la pièce Petit à petit de Michel Piquemal, les enfants exploreront par le théâtre leurs envies de grandir, leurs regards sur le monde des adultes, leurs rêves, leurs questionnements et leur imagination.
Un travail de mise en jeu et de mise en scène leur permettra de donner vie à leurs idées et de créer ensemble un spectacle original.
Présentation aux familles le vendredi à 17 h.
Par la Compagnie L’entre2. .
29 avenue Saint Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 66 44 16 09 compagnielentre2@gmail.com
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English :
Starting with the play Petit %E0 petit, the children will create a performance based on their dreams, their desires, and their view of the world.
L’événement STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION DE SPECTACLE Béziers a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 ADT34
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