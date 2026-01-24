Stage de théâtre le corps émotionnel Salle du club house Ordonnac

Stage de théâtre le corps émotionnel

Salle du club house Rue du Noyer Ordonnac Gironde

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

la Cie Toucher le Vent propose un week-end de stage théâtral sur le thème le corps émotif . Mené par un comédien professionnel, dans un souci de bienveillance et de respect de l’univers artistique de chacun, le programme du weekend s’appuie sur un travail d’écoute, de lâcher prise, de confiance en soin aux autres. Expression corporelle, émotivité, improvisations travaillées, support musical ou sur objet… Deux jours d’exploration scénique pour sentir et assumer son émotion et en faire matière de jeu.

Repas à charge des stagiaires.

Sur réservation, effectif limité à 10 personnes.

Public amateur et professionnel, adolescent et adulte à partir de 16 ans. .

Salle du club house Rue du Noyer Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 59 05 37 cietoucherlevent@gmail.com

