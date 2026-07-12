Stage de tournage de 3 jours Parc de la Baume Dieulefit

mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Stage de tournage de 3 jours

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 225 – 225 – EUR

15h de pratique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-17 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-17

Tournage 3 jours

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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr

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English :

3-day shoot

L’événement Stage de tournage de 3 jours Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux