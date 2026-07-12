AGENDA · Dieulefit
Stage de tournage de 3 jours Parc de la Baume Dieulefit
mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Stage de tournage de 3 jours
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme
Tarif : 225 – 225 – EUR
15h de pratique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-17
Tournage 3 jours
.
Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3-day shoot
L’événement Stage de tournage de 3 jours Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Dieulefit (Drôme)
- Dieulefit Entre vignes et lavandes Dieulefit 12 juillet 2026
- Randonnée accompagnée Montagne de Saint-Maurice Dieulefit 12 juillet 2026
- Concert Airs classiques et chansons Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit 12 juillet 2026
- Poterie pour les enfants Parc de la Baume Dieulefit 13 juillet 2026
- Fête Nationale 14 juillet Dieulefit 13 juillet 2026