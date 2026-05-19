Stage de tournage de poterie Le Stal Centre d’Artisanat Plounéour-Ménez
Stage de tournage de poterie Le Stal Centre d’Artisanat Plounéour-Ménez mercredi 22 juillet 2026.
Plounéour-Ménez
Stage de tournage de poterie
Le Stal Centre d’Artisanat 12 Rue Duchel Plounéour-Ménez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-22
Le temps d’un week-end, venez vous essayer au tournage d’argile en compagnie de deux autres apprenti.es.
Vous pourrez apprendre à tourner, mais aussi à tournasser, garnir et décorer aux engobes, et ainsi aller jusqu’aux pots tout beaux ! .
Le Stal Centre d’Artisanat 12 Rue Duchel Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 6 66 47 11 57
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English :
L’événement Stage de tournage de poterie Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX
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