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Stage de tournage de poterie Le Stal Centre d’Artisanat Plounéour-Ménez

Stage de tournage de poterie Le Stal Centre d’Artisanat Plounéour-Ménez mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Le Stal Centre d'Artisanat

Adresse : 12 Rue Duchel

Ville : 29410 Plounéour-Ménez

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Plounéour-Ménez

Stage de tournage de poterie

Le Stal Centre d’Artisanat 12 Rue Duchel Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-22

Le temps d’un week-end, venez vous essayer au tournage d’argile en compagnie de deux autres apprenti.es.

Vous pourrez apprendre à tourner, mais aussi à tournasser, garnir et décorer aux engobes, et ainsi aller jusqu’aux pots tout beaux !   .

Le Stal Centre d’Artisanat 12 Rue Duchel Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 6 66 47 11 57 

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English :

L’événement Stage de tournage de poterie Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX

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