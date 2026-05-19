Stage de tournage de poterie Le Stal Centre d’Artisanat Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez

Stage de tournage de poterie

Le Stal Centre d’Artisanat 12 Rue Duchel Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-22

Le temps d’un week-end, venez vous essayer au tournage d’argile en compagnie de deux autres apprenti.es.

Vous pourrez apprendre à tourner, mais aussi à tournasser, garnir et décorer aux engobes, et ainsi aller jusqu’aux pots tout beaux ! .

Le Stal Centre d’Artisanat 12 Rue Duchel Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 6 66 47 11 57

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English :

L’événement Stage de tournage de poterie Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BAIE DE MORLAIX