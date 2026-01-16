stage de vannerie tout vent Montlieu-la-Garde
stage de vannerie tout vent Montlieu-la-Garde samedi 26 septembre 2026.
stage de vannerie
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Sur un week end vous apprendrez les différentes techniques pour tresser votre panier d’osier
.
tout vent CDCHS Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Over a weekend you will learn the different techniques for weaving your own wicker basket
L’événement stage de vannerie Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-16 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime