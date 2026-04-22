Civray

Stage de Yoga

4 rue des Martinets Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10

Stage annuel de Yoga avec les enseignements de Nithin, enseignant et formateur en Yoga traditionnel et maître en Kalaripayatt qui arrive tout droit du Kerala pour ses stages en Europe. .

4 rue des Martinets Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 19 04 95

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English : Stage de Yoga

L’événement Stage de Yoga Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou