Stage de Yoga Civray
Stage de Yoga Civray vendredi 8 mai 2026.
Civray
Stage de Yoga
4 rue des Martinets Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10
Stage annuel de Yoga avec les enseignements de Nithin, enseignant et formateur en Yoga traditionnel et maître en Kalaripayatt qui arrive tout droit du Kerala pour ses stages en Europe. .
4 rue des Martinets Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 19 04 95
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English : Stage de Yoga
L’événement Stage de Yoga Civray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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