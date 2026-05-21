Stage de Yoga Place de la Lunade Uzerche

Uzerche

Stage de Yoga

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:30:00

fin : 2026-10-24 18:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31

Exercices et postures pour la mobilité du rachis et de la cage thoracique et ainsi développer une amplitude respiratoire. Méditation et Relaxation

Salle de danse.

Sur inscription uniquement. .

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr

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English : Stage de Yoga

L’événement Stage de Yoga Uzerche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze