Stage de Yoga Place de la Lunade Uzerche
Stage de Yoga Place de la Lunade Uzerche samedi 17 octobre 2026.
Uzerche
Stage de Yoga
Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:30:00
fin : 2026-10-24 18:30:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31
Exercices et postures pour la mobilité du rachis et de la cage thoracique et ainsi développer une amplitude respiratoire. Méditation et Relaxation
Salle de danse.
Sur inscription uniquement. .
Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr
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English : Stage de Yoga
L’événement Stage de Yoga Uzerche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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