Stage décors céramique L’Ecorcée Bleue Arnage samedi 28 février 2026.
L’Ecorcée Bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage Sarthe
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
2026-02-28
Stage décors sur céramique
Description
Sur des pièces en céramique déjà réalisées, venez apposez votre touche personnalisée en réalisant des décors colorés.
Différentes techniques de décors seront présentés.
A vous de créer selon vos inspirations! .
L’Ecorcée Bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 97 69 24 atelier@ecorceebleue.com
English :
Ceramic decorating course
