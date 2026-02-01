Stage décors céramique L’Ecorcée Bleue Arnage

Stage décors céramique

L’Ecorcée Bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage Sarthe

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00

2026-02-28

Stage décors sur céramique
Description
Sur des pièces en céramique déjà réalisées, venez apposez votre touche personnalisée en réalisant des décors colorés.
Différentes techniques de décors seront présentés.
A vous de créer selon vos inspirations!   .

L’Ecorcée Bleue 20 Chemin de la Bordelière Arnage 72230 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 97 69 24  atelier@ecorceebleue.com

English :

Ceramic decorating course

