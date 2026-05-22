Stage découverte Multi-Activités Gamaches
Stage découverte Multi-Activités Gamaches mardi 18 août 2026.
Gamaches
Stage découverte Multi-Activités
Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 104 – 104 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18
De 8 à 12 ans. 104€ pour les 4 jours.
Réservation possible en ligne.
De 8 à 12 ans. 104€ pour les 4 jours.
Réservation possible en ligne. .
Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40 gpa80@orange.fr
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English :
Ages 8 to 12. 104? for 4 days.
Online booking available.
L’événement Stage découverte Multi-Activités Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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