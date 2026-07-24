Informations pratiques

Gamaches

Escape Game Le trésor du capitaine

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Vous êtes dans un bateau pirate en train de couler. D’ici une heure, il devrait avoir rejoint les abysses. C’est donc le temps que vous avez devant vous pour résoudre des énigmes qui vous permettront de trouver le trésor du capitaine et de fuir.

Durée 1h | Adultes et ados dès 15 ans, groupes de 6 personnes maximum.

Inscription indispensable, selon créneaux disponibles

• les mardis 4, 11, 18 août à 10h

• les jeudis 6 et 13 août à 10h ou 13h30.

Vous êtes dans un bateau pirate en train de couler. D’ici une heure, il devrait avoir rejoint les abysses. C’est donc le temps que vous avez devant vous pour résoudre des énigmes qui vous permettront de trouver le trésor du capitaine et de fuir.

Durée 1h | Adultes et ados dès 15 ans, groupes de 6 personnes maximum.

Inscription indispensable, selon créneaux disponibles

• les mardis 4, 11, 18 août à 10h

• les jeudis 6 et 13 août à 10h ou 13h30. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

You’re on a sinking pirate ship. In about an hour, it should have sunk to the bottom of the ocean. That’s how much time you have to solve the puzzles that will help you find the captain’s treasure and escape.

Duration: 1 hour | Adults and teens ages 15 and up, groups of up to 6 people.

Registration required, subject to availability:

? Tuesdays, August 4, 11, and 18 at 10 a.m.

? Thursdays, August 6 and 13 at 10 a.m. or 1:30 p.m.

L’événement Escape Game Le trésor du capitaine Gamaches a été mis à jour le 2026-07-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS