AGENDA · Gamaches
Concert Gamaches
dimanche 16 août 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Concert
Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert de Marianne & JC.
Buvette et restauration sur place.
Concert de Marianne & JC.
Buvette et restauration sur place. .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 65 07 95 76
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English :
Concert by Marianne & JC.
Refreshments and food available on site.
L’événement Concert Gamaches a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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