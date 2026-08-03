UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gamaches

Concert Gamaches

dimanche 16 août 2026 · Gamaches

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
80220 Gamaches
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Gamaches

Concert

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert de Marianne & JC.
Buvette et restauration sur place.
Concert de Marianne & JC.
Buvette et restauration sur place.   .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 65 07 95 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Marianne & JC.
Refreshments and food available on site.

L’événement Concert Gamaches a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Gamaches (Somme)