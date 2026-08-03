Informations pratiques

Gamaches

Concert

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert de Marianne & JC.

Buvette et restauration sur place.

Concert de Marianne & JC.

Buvette et restauration sur place. .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 65 07 95 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by Marianne & JC.

Refreshments and food available on site.

L’événement Concert Gamaches a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION LE TREPORT MERS