Kerlouan

Stage d’escalade sur blocs

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-06

Stage d’initiation à la grimpe sur blocs autour de Meneham, sur 3 ou 4 jours. Sessions d’1h15 chaque jour.

Pour un stage de 3 jours, à la suite de votre réservation, merci de prendre contact avec le moniteur afin de définir les 3 séances de la semaine.

Ses coordonnées Antoine 07 68 27 35 38.

Venez découvrir l’escalade sur blocs en plein air au cœur du pays Pagan ! Encadrée par Antoine, moniteur diplômé d’État, ces séances d’initiation vous permettront de vous familiariser avec les techniques de base tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel. Sur les rochers de Kerlouan, vous pourrez défier vos limites, tester votre agilité et vivre une expérience sportive et ludique, accessible à tous. Une activité idéale pour les amoureux de la nature et de l’aventure !

Infos pratiques

> Réservation sur meneham.bzh et auprès de Tourisme Côte des Légendes à Meneham, Lesneven, Plounéour-Brignogan-Plages (Kerlouan et Guissény en juillet août)

> Rendez-vous devant l’accueil du site.

> Activité accessible dès 7 ans.

> La présence d’un adulte est demandée avec des participants de moins de 14 ans.

> Prévoir eau, crème solaire, vieilles baskets et casquette ou chapeau. .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

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English :

L’événement Stage d’escalade sur blocs Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-20 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne