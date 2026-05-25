Stage dessin : Le chat dans tous ses états ! Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 10:00 – 16:30

Gratuit : non Tarif plein : 67 € / Tarif réduit sur justificatif : 60 € Tarif réduit sur justificatif : étudiants, RSA, recherche d’emploi, carte handicap et familleRèglement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public

Le chat a neuf vies… et autant de façons de le dessiner !Divinité sacrée en Égypte, compagnon moderne, créature fantastique ou icône de beauté et de mystère.Expressif. Poétique ? Drôle ! Mystérieux… Chaque chat a mille identités !Sur une journée, vous expérimenterez différentes façons de représenter le chat (le vôtre peut être ?)Entre observation, imagination et interprétation. Animal sacré, créature mystérieuse ou compagnon du quotidien, il devient un véritable terrain de jeu artistique. L’occasion d’expérimenter librement des techniques variées tout en enrichissant votre pratique du dessin.PROGRAMME10h–12h30 : exploration du chat à travers le dessin d’observation et l’interprétation graphique.13h30–16h30 : création libre autour du chat, entre stylisation, imagination et narration visuelle.APPROCHE ARTISTIQUEExploration du chat comme sujet artistique à travers différentes approches : observation, stylisation et invention. Le stage permet de tester plusieurs manières de représenter un même thème, en jouant sur les codes graphiques, les ambiances et les intentions. L’accent est mis sur l’expérimentation et la diversité des interprétations.MATÉRIEL ET TECHNIQUESTechnique mixte sur papier : crayon, encre, pastels, aquarelle et autres médiums disponibles à l’atelier.Les participants expérimentent différents outils et textures pour enrichir leurs dessins, accompagnés de démonstrations et conseils techniques. Aucun matériel spécifique n’est nécessaire.10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados et adultes / Débutants bienvenusCours dirigé par Nikita Daguerre???? Infos et réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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