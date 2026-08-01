STAGE D’ÉTÉ FELDENKRAIS 2 JOURS ORENDA SOMA L’Isle-en-Dodon

Informations pratiques

L’Isle-en-Dodon

STAGE D’ÉTÉ FELDENKRAIS 2 JOURS

ORENDA SOMA 671 chemin des Escarbilles L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : 130 – 130 – EUR

130

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Stage Feldenkrais avec Catherine Claereboudt Catherine, passionnée par la capacité d’apprentissage de corps et du cerveau humain et par l’élégance du mouvement que chacun porte en soi, parfois à son insu.

D’abord danseuse classique et contemporaine en Belgique, en France et aux Etats-Unis, fut certifiée Instructeur Pilates au Pilates Center de Boulder, Colorado en 1997 . Elle suivit ensuite les 4 années de formation Feldenkrais à New York où elle

fut certifiée en 2012.

Programme:

Deux journées d’étude du mouvement sur des fonctions variées pour en améliorer la qualité, l’ aisance, l’amplitude et la fluidité. La méthode Feldenkrais apporte une compréhension et une prise de conscience de son corps en mouvement par l’éveil de la curiosité, de l’observation avec absence de jugement et le développement du ressenti.

L’intention de cette méthode est d’organiser le corps pour qu’il bouge avec un minimum d’effort et un maximum d’efficacité, non pas au moyen de la force musculaire, mais par une conscience accrue de son fonctionnement.

Chaque leçon, même si centrée sur une fonction particulière, nous affecte entièrement, offrant une sensation de bien-être, une légèreté, une aisance et une assurance nouvelle.

Les mouvements sont effectués dans l’aisance, le plaisir, la légèreté, avec une attention sur le détail, une présence et un respect de soi. Rien, à propos de nos schémas de comportement n’est permanent si ce n’est la conviction qu’ils le sont.

Le mouvement c’est la vie. La vie est un processus. Améliorer la qualité du processus améliore la qualité de la vie

elle-même. Moshe Feldenkrais 130 .

ORENDA SOMA 671 chemin des Escarbilles L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Feldenkrais Workshop with Catherine Claereboudt Catherine is passionate about the learning capacity of the human body and brain, and about the elegance of movement that each of us carries within us, sometimes without even realizing it.

L’événement STAGE D’ÉTÉ FELDENKRAIS 2 JOURS L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE