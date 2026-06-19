Stage d’été Réalisation de court-métrage Studio EfferVlab Thiers
Stage d’été Réalisation de court-métrage Studio EfferVlab Thiers lundi 6 juillet 2026.
Thiers
Stage d’été Réalisation de court-métrage
Studio EfferVlab 11, rue Daguerre Thiers Puy-de-Dôme
Tarif : 350 – 350 – 350 EUR
Par personne pour 5 jours de stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
Cet été à Thiers, du 6 au 10 Juillet, dans un studio de 200 m², viens réaliser un court-métrage, de l’écriture jusqu’à la diffusion !
20 participants maximum
5 jours de stage en studio ou en extérieur, selon le scénario
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Studio EfferVlab 11, rue Daguerre Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 73 21 66 contact@shrubb.fr
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English :
This summer in Thiers, from July 6 to 10, in a 200 m%B2 studio, come make a short film—from writing to screening!
Maximum of 20 participants
5-day workshop in a studio or on location, depending on the script
L’événement Stage d’été Réalisation de court-métrage Thiers a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez