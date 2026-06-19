Stage d’été Réalisation de court-métrage Studio EfferVlab Thiers

Thiers

Stage d’été Réalisation de court-métrage

Studio EfferVlab 11, rue Daguerre Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 350 – 350 – 350 EUR

Par personne pour 5 jours de stage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-06

Cet été à Thiers, du 6 au 10 Juillet, dans un studio de 200 m², viens réaliser un court-métrage, de l’écriture jusqu’à la diffusion !

20 participants maximum

5 jours de stage en studio ou en extérieur, selon le scénario

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Studio EfferVlab 11, rue Daguerre Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 73 21 66 contact@shrubb.fr

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English :

This summer in Thiers, from July 6 to 10, in a 200 m%B2 studio, come make a short film—from writing to screening!

Maximum of 20 participants

5-day workshop in a studio or on location, depending on the script

L’événement Stage d’été Réalisation de court-métrage Thiers a été mis à jour le 2026-06-19 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez