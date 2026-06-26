Stage d’été séances de fitness Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay
Stage d’été séances de fitness Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay mardi 7 juillet 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Stage d’été séances de fitness
Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-10 19:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Cet été, prenez du temps pour vous, bougez et faîtes le plein d’énergie !
Que vous soyez débutant(e) ou sportif(ve) confirmé(e), ces séances sont ouvertes à tous les niveaux.
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Place de la Halle Les halles Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 41 97 28
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English :
This %E9t%E9, take some time for yourself, get moving, and %E9recharge your %E9nergy!
Whether you’re a beginner or an experienced athlete, these sessions are open to %E0all skill levels.
L’événement Stage d’été séances de fitness Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Loire Semène
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