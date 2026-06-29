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Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2 Carel Royan

Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2 Carel Royan lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Carel
Adresse
48 boulevard Franck Lamy
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif
285 285 285

Royan

Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2

Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime

Tarif : 285 – 285 – 285 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-24

Stage d’anglais pour les élèves de CM1 et CM2, proposant une approche ludique de la langue et des activités de communication adaptées au niveau de chaque enfant.
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Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00  inscription@carel.org

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English :

English camp for 4th and 5th graders, offering a fun approach to the language and communication activities tailored to each child’s level.

L’événement Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2 Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique

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