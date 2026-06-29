Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2 Carel Royan
Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2 Carel Royan lundi 6 juillet 2026.
Royan
Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2
Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Tarif : 285 – 285 – 285 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-08-24
Stage d’anglais pour les élèves de CM1 et CM2, proposant une approche ludique de la langue et des activités de communication adaptées au niveau de chaque enfant.
.
Carel 48 boulevard Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 50 00 inscription@carel.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
English camp for 4th and 5th graders, offering a fun approach to the language and communication activities tailored to each child’s level.
L’événement Stage d’initiation à l’anglais CM1 & CM2 Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Visite archi Royan, architecture de détails RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan 29 juin 2026
- Soirées d’été au Conservatoire Grand Final Conservatoire de musique Besançon Gachet Royan 29 juin 2026
- Exposition Photographie ‘Hanami’ ou Un Cheminement Poétique cours de l’Europe Royan 30 juin 2026
- Visite archi Le marché central, visite & dégustation dans l’axe du bd Briand Royan 30 juin 2026
- Conférence Peur d’échouer, manque de confiance comment on finit par vivre une vie “par défaut” Maison des associations Royan 30 juin 2026